Добкін звільнив чиновника ОДА за "брутальне поводження"

Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН звільнив з посади посадовця, який брутально повівся з людьми у громадській приймальні облдержадміністрації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОДА, розглянувши висновки комісії, яка була створена у зв’язку з інцидентом, М.ДОБКІН видав розпорядження про звільнення працівника приймальні облдержадміністрації Володимира ЛЯХА у зв`язку з порушенням ним присяги державного службовця. Цим розпорядженням начальнику відділу роботи зі зверненнями громадян апарату облдержадміністрації Тетяні ГРАВНОВІЙ оголошено догану.

За інформацією прес-служби, 3 лютого В.ЛЯХ грубо повівся з ветераном праці з міста Куп’янська Ніною АНТУНОВИЧ та ветераном Великої Вітчизняної війни Іваном КУЛИКОМ, які прийшли на прийом до керівника області. Першою про це написала преса, і М.ДОБКІН зажадав службового розслідування, яке підтвердило те, що В.ЛЯХ дійсно дозволив собі зневажливе ставлення до літніх людей.

«Я приношу вибачення всім ветеранам, які опосередковано отримали сьогодні занадто багато негативних емоцій від цієї події», - сказав М.ДОБКІН одразу після того, як дізнався про інцидент.

«На відміну від наших попередників ми, прийшовши в кабінети влади, не проводили люстрацій, не звільняли людей за політичними ознаками. Ми дали можливість працювати всім, хто виявив таке бажання. Людина, яка допустила такий низький вчинок, напевно, не зрозуміла, що підходи і ставлення до людей змінилися. Гадаю, для всіх це буде відповідний урок», - сказав, коментуючи інцидент, М.ДОБКІН.