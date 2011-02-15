Moody's і Fitch присвоїли рейтинги облігаціям Ощадбанку

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s присвоїло випуску п`ятирічних облігацій ВАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») на суму 500 млн. дол. рейтинг B2, прогноз «стабільний». Про це повідомляється на сайті Moody`s.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло очікуваний довгостроковий рейтинг «B» і очікуваний рейтинг поворотності активів «RR4» майбутньому випуску облігацій SSB No.1 PLC з обмеженим регресом на емітента. Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, надходження за облігаціями будуть використані лише для фінансування номінованого в доларах США кредиту для ВАТ «Ощадбанк». Фінальні рейтинги будуть присвоєні після одержання остаточної документації щодо емісії, яка має в основному відповідати одержаній раніше інформації.

Довідка УНІАН. ВАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2011 року активи банку становили 59,019 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 44,778 млрд. грн., зобов`язання – 42,393 млрд. грн., статутний капітал – 13,892 млрд. грн., власний капітал – 16,626 млрд. грн.

У 2010 році «Ощадбанк» скоротив прибуток проти показника 2009 року в 1,5 разу – до 461 млн. грн.

100% акцій банку належать державі.