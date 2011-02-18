У Львові роздаватимуть цукерки з цитатами Папи Римського

20 лютого молодь Львівщини, спільно з Комісією у справах молоді УГКЦ, проводитиме акцію «Світовий день молоді чекає тебе».

Як повідомили УНІАН організатори, волонтери у центрі Львова роздаватимуть перехожим цукерки, на яких будуть цитати Папи Івана Павла ІІ, адже саме Іван Павло ІІ 1984 року започаткував міжнародну зустріч для молоді.

У такий спосіб організатори акції хочуть поінформувати львів`ян та гостей міста про Світовий день молоді, який відбуватиметься цього року 16-21 серпня у Мадриді. Передбачається, що на зустріч з Папою Римським прибуде близько двох мільйонів прочан із понад 100 країн.

Наступного тижня волонтери роздаватимуть інформаційні листівки про зустріч молоді на парафіях міста, у планах також організація флеш-мобу.

10 лютого розпочалася офіційна реєстрація молодих українців для участі у Світовому дні молоді, яку проводить Комісія у справах молоді УГКЦ, яка, за дорученням Синоду єпископів УГКЦ, є відповідальною за формування та підготовку української делегації.