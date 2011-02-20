На заході України сніг, на сході - до 28 морозу

Завтра у західних областях України, на Житомирщині, Київщині та Вінниччині очікується сніг, на решті території без істотних опадів.

На дорогах країни ожеледиця, на Прикарпатті місцями туман, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-східний, 5-12 м/с, у Криму та Приазов`ї пориви 17-22 м/с, у Криму та на Херсонщині місцями 25 м/с.

Температура у східних і Сумській області вночі 20-25°, на Луганщині до 28° морозу, вдень 11-16°. У західних областях, на півдні Одещини та в Криму вночі 4-9°, вдень 1-6° морозу, на Південному узбережжі Криму та на Закарпатті 0-5° тепла; на решті території вночі 12-17° морозу, вдень 6-11° морозу.

У Київській області у понеділок очікується сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17° морозу, вдень 6-11° морозу. У Києві температура вночі 12-14° морозу, вдень 7-9° морозу.