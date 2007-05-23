Станік і К° звернулися до суду

Звільнені Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ судді Конституційного Суду України Валерій ПШЕНИЧНИЙ, Сюзанна СТАНІК та Володимир ІВАЩЕНКО просять Печерський районний суд м.Києва поновити їх на роботі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН.

«Немає жодного рішення судів щодо поновлення СТАНІК, ПШЕНИЧНОГО, ІВАЩЕНКА», - сказав І.ПУКШИН. Він наголосив, що для поновлення на посаді має бути не лише рішення суду, а й повинен бути виданий відповідний указ Президента.

Він також підкреслив, що зазначені особи звернулися до суду лише вчора, а до цього часу особисто не зверталися до судових інстанцій.

«Укази, накази про звільнення – це акти індивідуальної дії, і їх оскаржити може тільки та особа, права якої порушено. Не може ні народний депутат, ні Папа Римський оскаржувати зазначені рішення», - підкреслив І.ПУКШИН.

Як повідомляв УНІАН, Президент В.ЮЩЕНКО своїми указами від 30 квітня, 1 і 10 травня звільнив з посад суддів Конституційного Суду України у зв`язку з порушенням присяги С.СТАНІК, В.ПШЕНИЧНОГО і В.ІВАЩЕНКА.

Кам’янобрідський суд Луганської області ухвалив рішення поновити С.СТАНІК, В.ПШЕНИЧНОГО і В.ІВАЩЕНКА на посадах суддів КС.

Водночас Кіровський райсуд Донецька припинив дії указів Президента про звільнення С.СТАНІК і В.ПШЕНИЧНОГО.

У свою чергу, 16 травня Донецький апеляційний адміністративний суд припинив виконання судової постанови Кіровського райсуду щодо указів Президента про звільнення С.СТАНІК і В.ПШЕНИЧНОГО.

Разом з тим Кам’янобрідський суд Луганської області ухвалив рішення поновити С.СТАНІК, В.ПШЕНИЧНОГО і В.ІВАЩЕНКА на посадах суддів КС.

17 травня відбулося засідання Конституційного Суду України, на якому було прийнято рішення звільнити Івана ДОМБРОВСЬКОГО з посади голови КС за власним бажанням. Обов’язки голови КС покладено на В.ПШЕНИЧНОГО.