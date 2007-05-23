Усі кримські міністерства працюють над всебічною інформацією для Лужкова

У середині червня до Криму прибуде делегація уряду Москви для детального вивчення проекту розвитку курортно-рекреаційного комплексу Східного Криму, про який під час візиту до автономії в лютому цього року говорив мер Москви Юрій ЛУЖКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник голови Верховної Ради Криму Сергій ЦЕКОВ сьогодні повідомив журналістам, що робота з проекту будівництва в Східному Криму "продовжується доволі інтенсивно, попри ті проблеми, які є в Україні і в Криму".

"Створено робочу групу з одного і з іншого боку (з боку Криму і Москви - УНІАН), найближчим часом - у середині червня - сюди (до Криму - УНІАН) прибуде делегація з Москви - з уряду Москви, яка предметно займатиметься конкретною роботою щодо цього проекту", - сказав перший віце-спікер Криму.

Зі свого боку заступник голови Ради міністрів АРК Юрій КОРНІЛОВ заявив журналістам, що йому по лінії уряду автономії доручено підготувати "повний перелік інформаційних даних, які просить московська сторона". "Цих даних дуже багато. Всі міністерства над цим працюють, - відзначив віце-прем`єр автономії. - Завдання таке: дати об`єктивну інформацію про Крим для того, аби вони могли вкладати сюди гроші".

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого керівництво Москви і Криму підписали протокол про наміри щодо участі міста Москви в розвитку курортно-рекреаційного комплексу Східного Криму.

Після підписання протоколу мер Москви Ю.ЛУЖКОВ повідомив, що Москва готова інвестувати 1,5-2 млрд. доларів США в розвиток курортно-рекреаційного комплексу Східного Криму. Ю.ЛУЖКОВ заявив, що на цій території будуватимуться гольф-поля, футбольні поля, готелі тощо. Як відзначив мер Москви, все це потрібно, аби "більше москвичів" могли знайти в Криму те, в чому вони мають потребу в період відпусток.