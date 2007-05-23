За нашу і вашу Сердючку

Президент НТКУ Віталій ДОКАЛЕНКО заявив, що Національна телекомпанія України звертатиметься до Європейського мовного союзу (ЕВU) з проханням розглянути порушення її права на ексклюзивну трансляцію пісенного конкурсу «Євробачення-2007» на території України.

Як повідомляє “Телекритика”, сьогодні Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення розглянула звернення НТКУ щодо порушення права компанії на ексклюзивну трансляцію «Євробачення-2007», оскільки одночасно з Першим національним (НТКУ) конкурс в кабельних мережах України транслював «Первый канал. Всемирная сеть» (Росія).

Крім самого шоу, «Первый канал. Всемирная сеть» також демонстрував програму власного виробництва – коментар російської сторони щодо виступів, в яких звучала агітація голосувати за російського учасника та негативні репліки на адресу українського артиста, що суперечить правилам "Євробачення".

“Телекритика” відзначає, що згідно з правилами ЕВU, «мовники-учасники мають виключне право транслювати Шоу на своїй території в повному його обсязі… Мовник-учасник має право продавати будь-який відзнятий матеріал з Шоу… третій стороні лише на своїй території… порушення цього правила може призвести до дискваліфікації з Шоу та/або відмови в доступі до прямої трансляції та/або виключення з наступних конкурсів».

Враховуючи вищезазначене, президент НТКУ В.ДОКАЛЕНКО заявив, що НТКУ, як мовник-учасник ЕВU, звертатиметься до ЕВU з проханням розглянути ситуацію з порушенням ексклюзивного права на трансляцію шоу на території України. Крім того, на думку В.ДОКАЛЕНКА, порушення мали такий характер (агітація, дискримінаційні зауваження і т.д.), що могли вплинути і на результати голосування, тому Україна вимагатиме переглянути результати голосування «Євробачення-2007», а якщо це неможливо, то, згідно з правилами «Євробачення», дискваліфікувати Росію щодо участі в конкурсі «Євробачення-2008».

Також “Телекритика” з цього приводу наводить коментар першого заступника голови Нацради з питань телерадіомовлення Ігоря КУРУСА, який вважає, що ситуація, яка склалася із трансляцією «Євробачення-2007», є наслідком тривалої невирішеної суперечки між національними мовниками та кабельними операторами, з одного боку, та кабельними операторами і Нацрадою – з другого.

“На сьогодні це ще один приклад того, як від несанкціонованої трансляції в кабельних мережах потерпають національні мовники. Ми звертаємося до всіх ТРО з проханням подавати нам дані про порушення їхніх прав провайдерами програмної послуги (тобто кабельними операторами), а наступним кроком Нацради стане вироблення рішення щодо ще прозорішої і чіткішої регламентації присутності іноземних мовників на території України і регулювання їхньої діяльності на території України”, - зазначив І.КУРУС.