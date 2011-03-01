Януковичу зробили операцію

Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА прооперовано на правому колінному суглобі.

Про це УНІАН повідомило джерело в Адміністрації Президента України.

За словами співрозмовника агентства, операція була зроблена в Україні у минулі вихідні.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого у прямому телеефірі в рамках проекту «Розмова з країною» глава держави повідомив, що під час гри в теніс травмував праве коліно.

Також, як відомо, раніше В.ЯНУКОВИЧ мав проблеми з коліном, яке тривалий час лікував.