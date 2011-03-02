В Одесі жінка захворіла на черевний тиф

Одеська обласна СЕС підтвердила випадок захворювання на черевний тиф в області.

Як повідомила сьогодні УНІАН начальник епідеміологічного відділу Одеської обласної санепідемстанції Людмила КРАСНИЦЬКА, одна з пацієнток Великорибальського психоневрологічного інтернату, який функціонує на території Саратського району Одеської області, захворіла на черевний тиф.

За її словами, «попередній діагноз «черевний тиф» підтверджено лабораторними дослідженнями - до цієї закритої установи направлено спецкомісію для вивчення обставин зараження хворої небезпечною хворобою». Зараз в інтернаті здійснюється комплекс протиепідемічних заходів – паралельно з дезинфекцією приміщень, що проводиться, санітарна служба перевіряє стан здоров`я співробітників установи та їх підопічних.

Л.КРАСНИЦЬКА також висловила припущення, що причиною спалаху черевного тифу могло бути те, що «через своє основне захворювання пацієнти психоневрологічного інтернату, зокрема хвора на тиф, не завжди можуть свідомо дотримувати правила елементарної особистої гігієни».

Направлена в інтернат спецкомісія також запропонує місцевій владі комплекс невідкладних заходів з поліпшення санітарно-технічних умов перебування психоневрологічного інтернату.

Останній раз вогнища захворювання на тиф фіксувалися у цьому психоневрологічному інтернаті ще на початку 90-х років минулого століття, і були успішно ліквідовані санітарною службою.