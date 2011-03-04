"АероСвіт" вимагатиме компенсації збитків

Авіакомпанія «АероСвіт» у разі припинення аеронавігаційного обслуговування рейсів компанії буде вимагати від «Украероруху» компенсації збитків.

Про це йдеться у заяві авіакомпанії, яку має УНІАН.

«Конфлікт, що виник між Державним підприємством обслуговування повітряного руху України (Украерорух) і авіакомпанією «АероСвіт», є суто господарським спором і, як і має бути при таких спорах, вирішується в судовому порядку. У зв`язку з цим викликають подив спроби представників «Украероруху» політизувати свої господарські відносини з «АероСвітом», - наголошується в заяві компанії.

За інформацією компанії, на сьогодні згідно з визначеннями судів різних інстанцій «АероСвіт» не має перед «Украерорухом» накопичених боргів. У той же час, відзначає компанія, «Украерорух», згідно з рішеннями суду, винен «АероСвіту» близько 20 млн грн.

У «АероСвіті» називають цинічними «спроби шантажувати авіакомпанію припиненням аеронавігаційного обслуговування її рейсів з урахуванням того, що саме «Украерорух» є монополістом на вітчизняному ринку вказаних послуг».

У компанії вважають, що в результаті таких дій «Украероруху» постраждають тисячі пасажирів, репутація національної авіаційної галузі, економіка авіакомпанії та її базовий аеропорт.

«Мусимо попередити, що у разі припинення обслуговування наших авіарейсів працівники «АероСвіту» вимагатимуть від адміністрації авіакомпанії виставити «Украероруху» рахунки на погашення усіх збитків, завданих цим протизаконним кроком. Ми також будемо закликати наших пасажирів вдатися до подібного механізму компенсації завданої їм шкоди внаслідок припинення операційної діяльності авіакомпанії" - йдеться у заяві «АероСвіту».

Як повідомляв УНІАН, згідно з рішенням, ухваленим на позачерговому засіданні Ради Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух), 15 березня 2011 року ДП припинить на одну добу аеронавігаційне обслуговування рейсів авіакомпанії «АероСвіт», запланованих до вильоту з усіх аеропортів України.