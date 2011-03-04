Газпром скоригував плани видобутку на російському шельфі

ВАТ «Газпром» до 2030 року планує щорічно видобувати на російському шельфі понад 200 млрд. куб. м газу і близько 10 млн. тонн нафти.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації «Газпрому», правління компанії схвалило корегування програми освоєння ресурсів вуглеводнів на шельфі РФ до 2030 року і Плану першочергових заходів на 2011-2015 роки.

«Планується, що реалізація Програми дозволить «Газпрому» до 2030 року щорічно видобувати на російському шельфі понад 200 млрд. куб. м газу і близько 10 млн. т нафти», - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, до 2030 року в результаті проведення геологорозвідувальних робіт на шельфі Росії очікується приріст запасів ВАТ «Газпром» обсягом понад 11 млрд. тонн умовного палива (в 2005–2009 роках приріст запасів компанії на шельфі становив понад 1,9 млрд. тонн у. п.).

Зазначається, що програмою освоєння ресурсів вуглеводнів на шельфі Російської Федерації до 2030 року передбачається застосування комплексного підходу, що дозволяє найраціональніше використовувати технічні засоби й інфраструктуру при реалізації шельфових проектів.

Зокрема, в Баренцовому море передбачається комплексне облаштування Штокмановського родовища та його сателітів, у Печорському морі - спільна розробка Прирозломного та Долгинського нафтових родовищ. Розробка Північно-Кам’яномиського й Кам’яномиське-море родовищ в акваторіях Обської та Тазовської губ стане основою комплексного освоєння цілої групи близькорозташованих родовищ. На сахалінському шельфі передбачається комплексна розробка родовищ на належних «Газпрому» ліцензійних ділянках проекту «Сахалін-3».

Крім того, програмою передбачено використання найбільш прогресивних і економічно ефективних технічних засобів і технологій освоєння родовищ у екстремальних природнокліматичних умовах.

Початкові сумарні ресурси вуглеводнів континентального шельфу Росії становлять близько 100 млрд. тонн у. п., із яких близько 80% - газ. Основні ресурси вуглеводнів (понад 80%) зосереджені в надрах Баренцового, Печорського, Карського і Охотського морів. При цьому в надрах Баренцового і Карського морів переважають газ і конденсат, у Печорському морі – нафта, Охотське море має ресурси нафти й газу.