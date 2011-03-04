Рідне місто Януковича піде під воду?

Робітники шахти-водокачки «Червоний Жовтень» в місті Єнакієвому, де народився Віктор Янукович, загрожують припинити роботу і «затопити» місто, якщо їм не виплатять зарплату, повідомляє ТСН з посиланням на прес-службу ЦК профспілки працівників вугільної промисловості України.

«Люди обурені до краю. Скільки можна випробовувати їх терпіння?! Влітку минулого року тільки загроза зупинки водовідливу примусила Мінвуглепром згадати про нас і виплатити чотиримісячну заборгованість із заробітної плати, і ось знову така сама ситуація», - каже голова профспілки шахти.

За словами шахтарів, які не одержували зарплату з початку 2011 року, керівництво їм заявило, що «грошей немає, навіть не чекайте».

«Якщо водовідливний комплекс припинить роботу, під водою опиняться території, на яких розташовані житлові будинки, загрожує підтоплення і діючим шахтам. І тоді проблема одного держпідприємства перетвориться на екологічну катастрофу міського масштабу, від якої можуть постраждати люди», - наголошується в повідомленні ППВП.

Шахтарі «Червоного Жовтня» мають намір ухвалити рішення, страйкувати чи ні, у п`ятницю 4 березня.