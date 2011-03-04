Євро на міжбанку виросло

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9350/7,9410, на 12:00 звузився спред 7,9350/7,9380. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях - 7,9345/7,9400 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2808/0,2811, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2813/0,2814. На час закриття ціни встановилися на таких рівнях - 0,2812/0,2814. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 28,1950 (-0,0647).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,3750/1,3875.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 11,0705/11,0810, на 12:00 ціни пішли вгору - 11,0760/11,0860. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 11,0825/11,0960.