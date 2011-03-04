ФК «Шахтар» запроваджує санкції проти перекупників квитків

Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк) запроваджує штрафні санкції для осіб, які перепродають квитки на матчі.

Про це УНІАН повідомили у медіа-центрі стадіону «Донбас Арена» з посиланням на генерального директора стадіону Олександра АТАМАНЕНКА.

За його словами, на «Донбас Арені» набула чинності нова редакція правил, що регламентують поведінку відвідувачів стадіону, паркувань і прилеглої паркової зони. Тепер у разі, якщо правоохоронці при затриманні у особи, яка здійснює перепродаж квитків, будуть вилучені квитки на матч, придбані за допомогою наданих переваг попереднього продажу власникам карток Fan ID або сезонних абонементів, то адміністрація «Донбас Арени» має право анулювати такі картки Fan ID і сезонні абонементи без компенсації вартості квитків і карток.

При цьому адміністрація «Донбас Арени» також має право заборонити власнику і особам, що брали участь у перепродажі, оформляти нові карти Fan ID, абонементи і відвідувати стадіон.

«Більше того, адміністрація «Донбас Арени» має право анулювати квитки, які пропонуються до перепродажу третіми особами через неофіційні канали та інтернет-ресурси, без компенсації їх вартості», - сказав О.АТАМАНЕНКО.

Він також акцентував, що окрім питання боротьби з перепродажем квитків, істотне місце у новій редакції правил приділено темі викорінення расистських, націоналістичних і ксенофобських проявів під час футбольних матчів.

За носіння і виставляння напоказ знаків, атрибутики та іншої символіки фашистського і расистського характеру, банерів провокаційного змісту, ведення пропаганди і агітації, яка породжує соціальну, расову, національну або релігійну ненависть, проведення будь-яких політичних акцій адміністрація стадіону залишає за собою право застосувати санкції. «До них належать заборона на відвідання стадіону, видалення з території стадіону без компенсації вартості квитка або абонемента і тимчасове припинення дії сезонного абонемента, пропуску на паркування або акредитації/запрошення на матч», - відзначив гендиректор «Донбас Арени».

О.АТАМАНЕНКО наголосив, що мета нових правил - дати можливість реалізувати право пріоритетного придбання квитків тим уболівальникам, які завжди приходять на стадіон підтримати команду, а не тим, хто використовує цю можливість для досягнення власної фінансової вигоди.