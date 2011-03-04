Представники УЄФА залишилися задоволені Харковом

Представники УЄФА залишилися задоволеними ходом підготовки Харкова до Євро-2012.

На прохання кореспондента УНІАН свої коментарі за підсумками наради з питань підготовки міста до чемпіонату Європи з футболу, яка відбулася сьогодні у Харкові, дали журналістам операційний директор Турніру УЄФА Євро-2012 Мартін КАЛЛЄН і спеціальний представник президента УЄФА з Євро-2012 Франтішек ЛАВРІНЄЦ.

«У нас була дуже добра, конструктивна розмова з мером і його командою. Місто представило сьогодні інформацію з ключових проектів, а ми поділилися своїми коментарями. Ми оглянемо ще два проекти: стадіон і аеропорт, після чого відлітаємо до Львова. Роботи тривають, ще багато треба зробити, але виглядає непогано», - сказав М.КАЛЛЄН.

Ф.ЛАВРІНЄЦ, який побував у Харкові вперше, відзначив великий обсяг робіт, які були проведені у ході підготовки до турніру. «Я у Харкові перебуваю вперше. Тут дуже багато роботи вже зроблено. Люди відповідальні – як представники міста, так і приватні інвестори. Працюють лише на успіх. Я гадаю, що це буде велике свято для Харкова і всієї України», - сказав Ф.ЛАВРІНЄЦ.

Також представник президента УЄФА побажав, «щоб збірна України добре зіграла».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові було презентовано назву 5-зіркового готелю «Kharkiv Palace», що зводиться до Євро-2012. У презентації взяли участь М.КАЛЛЄН, Ф.ЛАВРІНЄЦ, а також директор Турніру в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ. Презентація назви нового готелю, який стане першим у Харкові, від початку спроектованим за стандартами 5-зіркового, відбулася на майдані Свободи у центрі міста, де ведеться будівництво.

У рамках заходів між УЄФА і групою DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО підписано договір про розміщення штаб-квартири УЄФА на час проведення фінальних матчів Євро-2012 у готелі «Kharkiv Palacе». Будівництво готелю веде група DCH на центральній площі Харкова - майдані Свободи. «Kharkiv Palace» споруджується на 100 % за рахунок приватних інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО і є одним із ключових об`єктів Євро-2012 у Харкові. Відкриття готелю намічене на грудень 2011 року. Загальний обсяг інвестицій в його будівництво, за попередніми оцінками, перевищить 100 млн. доларів.