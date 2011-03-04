Директор стадіону захищав Ахметова від фотографа, і потрапив під суд

Донецький суд визнав директора регіонального спортивного комплексу "Олімпійський" Геннадія КАЛІЩУКА винним у побитті фотокора агентства "Укрінформ" Ігоря Ткаченка, зазначається в рішенні суду.

Інцидент стався 15 березня 2008 року під час матчу "Шахтар" - "Металіст". Директор стадіону Геннадій КАЛІЩУК спробував заборонити кореспондентові проводити фотографування президента ФК "Шахтар" Рината АХМЕТОВА, який перебував у ложі. У результаті конфлікту Каліщук ударив Ткаченка. Фотокореспондент викликав міліцію, а пізніше звернувся до лікарні, де йому надали першу медичну допомогу і поставили діагноз "струс головного мозку".

Прокуратура Київського району в Донецьку порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України (спричинення умисного легкого тілесного ушкодження). Київський районний суд міста Донецька визнав директора стадіону "Олимпийский" винним у скоєнні цього злочину і, враховуючи той факт, що підсудний має неповнолітнього сина і позитивно характеризується на роботі, призначив Каліщуку покарання у вигляді штрафу у розмірі ста неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (1700 гривень або близько 214 доларів).

"Вирок може бути оскаржений протягом 15 діб в апеляційному порядку", - зазначається в тексті судового рішення.