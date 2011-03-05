Янукович підписав указ про Шевченківські премії (список)

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про присудження шістьом діячам культури Національної премії України імені Тараса Шевченка в розмірі 250 тис. грн. кожна.

Текст указу оприлюднено на офіційному веб-порталі глави держави.

Згідно з документом, на підставі подання Комітету з Національної премії ім.Т.Шевченка премію отримають: літературознавець Роман ГОРАК за 10-томне видання "Іван Франко"; диригент-постановник Микола ДЯДЮРА; режисер-постановник Анатолій СОЛОВ`ЯНЕНКО; виконавці вокальних партій в опері В.Белліні "Норма" Національного академічного театру опери та балету України ім. Т.Г.Шевченка Сергій МАГЕРА та Оксана КРАМАРЄВА; артистка Лідія ЗАБІЛЯСТА - за вокальні партії в оперних виставах та концертні програми 2005-2010 років.

Як повідомляв УНІАН, Комітет з Національної премії України імені Т.Шевченка присудив Шевченківську премію з літератури письменнику Василю ШКЛЯРУ за роман «Залишенець» («Чорний Ворон»).

Сьогодні, 4 березня, В.ШКЛЯР направив Президентові листа, у якому заявив, що не може прийняти Шевченківську премію, доки посаду міністра освіти і науки, молоді та спорту обіймає Дмитро ТАБАЧНИК.

“Засвідчую Вам свою повагу і прошу Вас врахувати в указі з нагоди нагородження лауреатів Шевченківської премії моє прохання про перенесення нагородження мене Шевченківською премією на той час, коли при владі в Україні не буде українофоба Дмитра ТАБАЧНИКА. Моя позиція, пане Президент, ніяк не стосується Вас особисто, але поки при владі є Д.ТАБАЧНИК, я не зможу прийняти премію”, - зазначив В.ШКЛЯР у листі до глави держави.

*** Вручення Шевченківської премії відбувається традиційно у день народження Великого Кобзаря - 9 березня.