Угорські інвестори пропонують побудувати оптовий сільгоспринок

Угорські інвестори пропонують побудувати в Київській області оптовий ринок сільськогосподарської продукції.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила губернатор Київської області Віра УЛЬЯНЧЕНКО, коментуючи результати інвестиційного форуму «Стратегія Київщини: Партнерство. Інвестиції. Розвиток», що проходив 18-19 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами губернатора, з такою пропозицією виступила в рамках інвестфорума угорська делегація з області Пешт (Будапешт), до роботи також планується залучити італійських інвесторів, які вже реалізують подібний проект в Угорщині.

«Будівництво ринку, в першу чергу, покликане сприяти розвитку тепличного господарства. Ринок не буде схожий на ті оптові ринки, до яких ми звикли, – це буде індустріальне підприємство, де здійснюватиметься сортування, маркірування, пакування сільгосппродукції. Ринок буде побудований в Білоцерківському або Баришевському районах Київської області», - повідомила В.УЛЬЯНЧЕНКО.