Піскун залишив приміщення ГПУ
10:39, 25 травня 2007Суспільство
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Екс-генпрокурор назвав журналістам пункт призначення
Звільнений Президентом з посади генерального прокурора Святослав ПІСКУН залишив будівлю Генеральної прокуратури та направився до Вищої ради юстиції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ПІСКУН повідомив журналістам.
С.ПІСКУН нагадав, що генпрокурор є членом Вищої ради юстиції.
Як повідомлялося, 24 травня В.ЮЩЕНКО звільнив С.ПІСКУНА з посади генпрокурора у зв’язку з суміщенням ним цієї посади з депутатським мандатом.
У свою чергу С.ПІСКУН заявив, що вважає незаконним указ про його звільнення і відмовився покидати приміщення Генпрокуратури.
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