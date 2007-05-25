Піскун залишив приміщення ГПУ

Звільнений Президентом з посади генерального прокурора Святослав ПІСКУН залишив будівлю Генеральної прокуратури та направився до Вищої ради юстиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ПІСКУН повідомив журналістам.

С.ПІСКУН нагадав, що генпрокурор є членом Вищої ради юстиції.

Як повідомлялося, 24 травня В.ЮЩЕНКО звільнив С.ПІСКУНА з посади генпрокурора у зв’язку з суміщенням ним цієї посади з депутатським мандатом.

У свою чергу С.ПІСКУН заявив, що вважає незаконним указ про його звільнення і відмовився покидати приміщення Генпрокуратури.