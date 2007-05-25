Пшеничного викликали на допит в СБУ

Виконувача обов`язків голови Конституційного Суду Валерія ПШЕНИЧНОГО викликали на допит у слідче управління Служби безпеки України.

Як повідомила "Українській правді" прес-секретар глави СБУ Марина ОСТАПЕНКО, В.ПШЕНИЧНОМУ була вручена повістка і він неї прийняв і розписався.

"Його викликали на 10 годину, але поки я не можу сказати, чи прийшов він", - заявила вона.

За її інформацією, В.ПШЕНИЧНИЙ викликається як свідок у декількох кримінальних справах.

У той же час у Партії регіонів не виключають, що на В.ПШЕНИЧНОГО в СБУ буде вчинено тиск, тому що повторне рішення Шевченківського райсуду підтвердило легітимність КС і розблокувало його роботу.