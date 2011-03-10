Облитий кислотою чиновник заперечує версію любовного трикутника (фото)

Облитий кислотою заступник голови Київської ОДА Юрій Чижмар заперечує версію правоохоронців про особисті мотиви замахи. В інтерв`ю "Комсомольской правде в Украине" він озвучив свою версію події і розповів, кого вважає замовником нападу.

"Думаю, хтось просто хоче мене дискредитувати. І версія з особистою помстою - найуспішніша зброя. Якщо напад готувався півроку, то злочинець планував не тільки замах на мене, але і як додати цій справі суспільного резонансу", - заявив чиновник. Він також стверджує, що вперше чує прізвище капітана міліції Назара Фесуна, якого міліція назвала замовником замаху.

"У мене багато ворогів ще з часів роботи губернатором Тернопільської області. Зокрема, у мене був конфлікт з керівництвом місцевого УМВС, яке викрили у відмиванні ДАІ державних коштів, здійсненні незаконних платежів за техогляди на декілька мільйонів гривень, використанні в службових цілях краденого автомобіля, у приховуванны факту розшуку родича одного з керівників тернопільської міліції, який мирно проживав на території області і одержував закордонні паспорти для виїзду, знаходячись в міжнародному розшуку за вбивство двох людей. Були інші подібні злочини, про які я інформував керівництво міністерства. Фігурантам цих справ замах на мене лише на руку.

Про всі можливі причини - як службові, так і політичні, які могли послужити мотивом злочину, - я розповів слідчому. Ми спілкувалися майже сім годин, коли я ще знаходився в реанімації. Правда, через декілька днів в міліції раптом заявили, що я відмовляюся надавати свідчення. Це чергова брехня, яку озвучили публічно!", - обурюється потерпілий.

Лікарям вдалося зберегти Чижмарю зір, чиновника обіцяють виписати до кінця березня.