Турчинов дав МВС час звільнити захоплені будівлі

Заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що у Президента України Віктора ЮЩЕНКА є всі можливості і всі повноваження поставити злочинам крапку і зупинити тих, хто сьогодні фактично розв’язує громадянський конфлікт Про це він сказав на брифінгу для преси після завершення наради Президента з силовиками.

Як передає кореспондент УНІАН, О.ТУРЧИНОВ наголосив, що у Президента є всі засоби для того, щоб захистити громадян, їхні права і свободи. “В який спосіб це буде зроблено. Це буде зроблено в межах Конституції і законодавства”, - сказав він.

За словами О.ТУРЧИНОВА, сьогодні керівники силових відомств обговорювали важливість не піддаватись на провокації і необхідність захисту громадян від небезпеки, яка є сьогодні в центрі Києва, коли озброєні люди захоплюють державні установи.

“Найближчим часом буде ухвалене рішення про локалізацію всіх цих негативних дій у випадку, коли люди не припинять творити злочин”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Також він висловив переконання, що кримінальні справи будуть розслідуватись виключно в межах законодавства і Конституції. “Це стосується і керівника МВС, і офіцерів, які виконували накази щодо захоплення приміщень”, - додав О.ТУРЧИНОВ.

Він також наголосив, що Управління державної охорони є єдиною силовою установою, яка має право охороняти державні приміщення. “І саме працівники УДО і їх новий керівник Валерій ГЕЛЕТЕЙ діяли виключно в межах своїх повноважень і покладених на них завдань”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Водночас він висловив думку, що вчора працівники міліції та народні депутати від коаліції скористались тим, що працівники Державного управління охорони були без зброї. О.ТУРЧИНОВ назвав дії працівників міліції і депутатів “бандитськими”, і висловив переконання, що найближчим часом вони отримають правову оцінку.

“І Президент, і керівники силових структур все роблять для того, щоб не пролилось жодної краплі крові. Це є для нас принципово, це є для нас пріоритетно. І саме тому ви бачите кадри, як безчинствують, як нахабніють люди, які переступили закон, які порушили Конституцію”, - сказав О.ТУРЧИНОВ. Він вважає, що правова оцінка і механізм припинення таких дій буде реалізований найближчим часом.

“В усякому разі, ми даємо працівникам міліції час, і про це повідомлено міністра внутрішніх справ, всіх керівників МВС, припинити безчинства і залишити захоплені будівлі”, - сказав він.