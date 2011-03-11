В уряді запевняють, що за рік роботи показники поліпшилися

Український уряд запевняє, що протягом року його роботи соціально-економічні показники в країні покращились.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, зокрема, номінальний ВВП за 2010 рік вперше перевищив 1 трл. грн, досягши 1 трлн 86 млрд грн, а у розрахунку на одну особу – 23,7 тис. грн, реальний ріст ВВП становив 4,2%, що більш ніж удвічі перевищило темпи зростання ВВП країн ЄС (1,8%).

У 2010 році в Україні середньомісячна номінальна заробітна плата порівняно з попереднім роком зросла на 20% і становила 2 тис. 239 грн, а у січні 2011 року – 2 тис. 297 грн, що на 19,9% більше, ніж у відповідному місяці 2010 року.

На 1 лютого 2011 року загальна сума заборгованості по виплаті зарплати скоротилася порівняно з відповідним періодом 2010 року на 20,6%, або на 348,0 млн грн і становила 1 млрд 344,4 млн грн.

Кількість безробітних віком 15-70 років протягом останніх 9 місяців 2010 року зменшилася на 153,6 тис. осіб і становить 1,8 млн осіб. Рівень безробіття населення зазначеного віку знизився із 8,6% до 8,0% економічно активного населення, а населення працездатного віку – відповідно з 9,4% до 8,7%, що на 0,9% нижче відповідного показника по країнах ЕС.

Інфляція за 2010 рік становила 9,1%, що є найнижчим показником за останні сім років, нижче середнього показника по країнах СНД, який становить 10,0%.