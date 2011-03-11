У Дніпропетровську судитимуть керівників ВГРЗ

Прокуратура Дніпропетровської області направила до Ленінського районного суду кримінальну справу стосовно керівників Дніпропетровського воєнізованого гірничорятувального загону, які привласнили понад 1,1 млн. грн. бюджетних коштів, виділених на утилізацію пестицидів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури.

Досудове слідство встановило, що командир Дніпропетровського воєнізованого гірничорятувального загону (ДВГРЗ) впродовж червня-грудня 2008 року, за попередньою змовою із заступником та помічником командира загону, внесли до переліку та вартості робіт з видалення та утилізації пестицидів в регіоні матеріальні ресурси. Однак ці матеріали не закупалися і не використовувались.

В результаті злочинних дій вказаних осіб завдано збитків державі на суму 1 млн. 111 тис. грн.

Слідчим прокуратури області командиру та заступнику начальника ДВГРЗ пред’явлено обвинувачення за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України (заволодіння чужим майном, вчинене в особливо великих розмірах, легалізація, (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, службове підроблення).

Помічнику командира загону інкримінується посібництво у заволодінні чужим майном, вчинене в особливо великих розмірах, підроблення документів за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358 КК України.

Максимальний термін покарання, передбачений санкціями вказаних статей, - 12 років ув’язнення.