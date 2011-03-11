В Україні пройде Тиждень франкофонії

Цього року Тиждень франкофонії, який проходитиме в Україні уже вчетверте, триватиме з 15 по 22 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві повідомили представники посольств Франції, Канади та Швейцарії.

Радник з питань культури та співробітництва Посольства Франції в Україні Анн ДЮРЮФЛЕ наголосила, що Тиждень франкофонії як міжнародний фестиваль, що об’єднує шанувальників франкомовної культури та мистецтв в усьому світі, сьогодні є справою не лише Франції, а всіх 74 країн-членів Франкофонії, 56 з яких – повноправні члени і 19 – країни-спостерігачі, серед яких з 2006 року й Україна.

А.ДЮРЮФЛЕ підкреслила, що французька мова, звичайно, знаковий зв’язок, що єднає країни у Міжнародній організації франкофонії, але не менш важливими є ті цінності, які пропагує ідея франкофонії: вільний обмін між народами, культурне розмаїття, демократичні цінності, повага до прав людини, мир у світі.

До організації четвертого Тижня франкофонії в Україні крім посольств Франції, Канади та Швейцарії долучились також посольства Бельгії, Єгипту, Лівану, Марокко, Румунії та низка відомств та організацій.

Заходи Франкофонії триватимуть у Києві, Харкові, Рівному, Севастополі, Донецьку, Дніпропетровську, Запоріжжі, Луганську, Сімферополі, Одесі.

Українські франкофони зможуть зануритися у різні сфери мистецтва, серед яких література, кіно, театр, фотовиставки, творчі зустрічі, концерти, круглі столи, перекладацькі майстерні, музичні вистави, виставки-продаж французьких книг, тематичні розмовні клуби і навіть міжнародний франкомовний футбольний турнір.

Також традиційно відбудеться Ніч франкомовних короткометражних фільмів, а серед новинок – презентація Африканського кіно у Києві, яке експерти вважають «різноманітним, чутливим й унікальним за своєю суттю».

У кожній країні традиційно фестиваль очолює відома людина. Цього року обличчям Франкофонії в Україні став музикант Олег МИХАЙЛЮТА (Fahot/TNMK).