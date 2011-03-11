Єлісєєв обговорив з єврокомісаром боротьбу з шахрайством

Посол України при ЄС Костянтин ЄЛІСЄЄВ зустрівся з комісаром ЄС з питань оподаткування, митного союзу, аудиту й боротьби з шахрайством Альгірдасом ШЕМЕТОЮ.

Про це власному кореспондентові УНІАН у Брюсселі повідомили у представництві України при ЄС.

Згідно з повідомленням, сторони обговорили можливість активізації співпраці України та ЄС у митній галузі і боротьбі з корупцією.

У повідомленні зазначається, що сторони домовилися встановити регулярний діалог між Єврокомісією і відповідними українськими установами для покращення обміну митною інформацією і досвідом у протидії шахрайству та корупції.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено запровадженню спільного прикордонно-митного контролю між Україною і сусідніми країнами - членами ЄС.

Крім того, сторони обговорили проект Угоди між Державною митною службою України і Європейською службою по боротьбі з шахрайством (OLAF) про співпрацю у сфері протидії незаконному переміщенню сигарет.