НБУ випустить впродовж весни 5 пам'ятних монет

Національний банк України запланував на весну 2011 року випуск ряду пам`ятних монет.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з повідомленням, з 30 березня в обіг буде введено пам`ятну срібну (925 проба) монету “Пересопницьке Євангеліє” з серії "Духовні скарби України". Номінал монети - 20 грн., наклад - 4 тис. шт.

З серії «Видатні особистості України» 8 і 29 квітня відповідно будуть введені в обіг срібні (925 проба) монети “Георгій БЕРЕГОВИЙ” і “Олександр БОГОМОЛЕЦЬ”. Номінал монет – 5 грн., наклад кожної – 5 тис. штук.

До 150-річчя перезахоронення Тараса ШЕВЧЕНКА з 29 квітня буде введена в обіг монета номіналом 5 грн. “Останній шлях Кобзаря”. Монета буде виготовлена з нейзільберу накладом 35 тис. штук.

З 12 травня буде введена в обіг пам`ятна монета “50-річчя заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка” номіналом 5 грн. з нейзільберу, наклад – 35 тис. шт.