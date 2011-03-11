Мінрегіонбуд: зараз ми працюємо над програмою ліфтів

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України розраховує в 2012 році спрямувати близько 200 млн. грн. на ремонт і заміну ліфтів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ.

"68 млн. грн. освоїли минулого року за ліфтами. Ми змогли замінити лише 37 ліфтів, відремонтувати 870. Зараз ми працюємо над програмою ліфтів, і, думаю, що наступного року ми спрямує на це грошей в три-чотири рази більше, ніж цього року ... близько 200 млн. грн.", - сказав він.

Ю.ХІВРИЧ уточнив, що цього року кошти на ремонт і заміну ліфтів не передбачені держбюджетом.

За його даними, на сьогодні в Україні 92 тис. ліфтів, із них 45% повністю відпрацювали свій термін (25 років) і їм необхідна заміна.