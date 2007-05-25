Погода на вихідні

Синоптики прогнозують, що в найближчі дні в Україні утримається спекотна погода з денною температурою до 33°.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, завтра, 26 травня, переважно без опадів, лише в західних областях, Криму та на Одещині місцями короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°, у південних та східних областях місцями до 36°, на узбережжі морів 23-28°; в Карпатах вночі 10-15°, вдень 17-22°.

На Закарпатті: місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 13-18°, вдень 27-32° (в горах вночі 10-15°, вдень 17-22°).

27-28 травня утримається спекотна погода з температурою вночі 16-21°, вдень 28-33°, у східних, місцями південних та центральних областях 34-37°, на узбережжі морів 22-27°.

Місцями пройдуть короткочасні грозові дощі, подекуди град; у східних, Дніпропетровській, Запорізькій областях без опадів. У Карпатах та прикарпатських областях короткочасні дощі, грози, подекуди град. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°.

На Закарпатті: короткочасний дощ, гроза, подекуди град, шквали 15-20 м/с; температура вночі 15-20°, вдень 24-29° (у горах вночі 9-14°, вдень 16-21°).

29 травня без опадів, лише у західній та східній частині місцями короткочасні дощі. 30 травня вночі в західній половині, вдень в Україні, крім східної та південної частини, місцями короткочасні дощі, грози.

29 травня температура вночі 14-20°, вдень спека спаде до 22-28°, у південній та східній, а 29 травня і у західній частині місцями до 31°, 30 травня у західних областях знизиться вночі до 8-14°, вдень до 17-23°.

На Закарпатті: місцями короткочасні дощі, грози; температура 29 травня вночі 14-19°, вдень 22-27°, 30 травня знизиться вночі до 8-13°, вдень до 17-22° (в горах вночі 8-13°, вдень 15-20°).

Завтра у Києві та області утримається спекотна погода, переважно без опадів. Температура у Києві вночі 18-20°, вдень 30-32°; по області вночі 15-20°, вдень 28-33°.

27-28 травня утримається спекотна погода з температурою вночі 16-21°, вдень 28-33°. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

29 травня у столиці та області переважно без опадів, 30 травня місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-20°, вдень спека спаде до 22-28°.