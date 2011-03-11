Мін’юст скасував застосування голографічного захисту

Міністерство юстиції скасувало необхідність застосування голографічних захисних елементів на документах системи органів юстиції.

Відповідний наказ підписав міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

Наказ видано на виконання рішень уряду та Президента України, якими скасовується обов’язкове застосування голографічного захисту документів і груп товарів в Україні.

Так, згідно з наказом, використання голографічного захисного елементу припиняється на спеціальних бланках документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України, на спеціальних бланках для видачі витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також на спеціальних бланках свідоцтва про право власності.

Міністерство юстиції припинило замовлення бланків документів, для захисту яких використовувався голографічний захисний елемент. Старі бланки використовуватимуться до остаточного розходу.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та доведений до відома територіальних управлінь юстиції, нотаріусів та підприємств бюро технічної інвентаризації.

Як повідомлялося, 9 лютого Кабінетом міністрів була прийнята підготовлена Міністерством юстиції постанова “Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України з питань захисту документів і товарів голографічними захисними елементами та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабміну“. Постановою передбачено визнання такими, що втратили чинність, актів Кабінету міністрів, які регулюють відносини у сфері захисту документів і товарів голографічними захисними елементами.

3 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ, який відмінив обов’язкове застосування голографічного захисту документів і груп товарів в Україні, оскільки лише законами України має визначатись обов’язковість застосування голографічного захисту. Главою держави було визнано таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 15 листопада 2000 року № 1239 “Про захист документів і товарів голографічними захисними елементами“, який є основним актом, що запровадив в Україні обов’язкове застосування голографічного захисту документів і груп товарів.