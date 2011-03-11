Мін’юст скасував застосування голографічного захисту
Наказ на виконання указу президента
Міністерство юстиції скасувало необхідність застосування голографічних захисних елементів на документах системи органів юстиції.
Відповідний наказ підписав міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.
Наказ видано на виконання рішень уряду та Президента України, якими скасовується обов’язкове застосування голографічного захисту документів і груп товарів в Україні.
Так, згідно з наказом, використання голографічного захисного елементу припиняється на спеціальних бланках документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України, на спеціальних бланках для видачі витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також на спеціальних бланках свідоцтва про право власності.
Міністерство юстиції припинило замовлення бланків документів, для захисту яких використовувався голографічний захисний елемент. Старі бланки використовуватимуться до остаточного розходу.
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та доведений до відома територіальних управлінь юстиції, нотаріусів та підприємств бюро технічної інвентаризації.
Як повідомлялося, 9 лютого Кабінетом міністрів була прийнята підготовлена Міністерством юстиції постанова “Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України з питань захисту документів і товарів голографічними захисними елементами та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабміну“. Постановою передбачено визнання такими, що втратили чинність, актів Кабінету міністрів, які регулюють відносини у сфері захисту документів і товарів голографічними захисними елементами.
3 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ, який відмінив обов’язкове застосування голографічного захисту документів і груп товарів в Україні, оскільки лише законами України має визначатись обов’язковість застосування голографічного захисту. Главою держави було визнано таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 15 листопада 2000 року № 1239 “Про захист документів і товарів голографічними захисними елементами“, який є основним актом, що запровадив в Україні обов’язкове застосування голографічного захисту документів і груп товарів.