У Гідропарку відремонтують Венеціанський міст

06:07, 11 березня 2011
Суспільство
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Київавтодор виступить замовником робіт

Венеціанський міст у столичному Гідропарку відремонтують у 2012 році.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержамністрації з посиланням на відповідне розпорядження КМДА.

Цього року буде здійснено розробку проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту Венеціанського мосту, а у 2012 році будуть здійснені ремонтні роботи.

Замовником виконання робіт визначено КК «Київавтодор».

 

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