У Гідропарку відремонтують Венеціанський міст
06:07, 11 березня 2011Суспільство
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Київавтодор виступить замовником робіт
Венеціанський міст у столичному Гідропарку відремонтують у 2012 році.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержамністрації з посиланням на відповідне розпорядження КМДА.
Цього року буде здійснено розробку проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту Венеціанського мосту, а у 2012 році будуть здійснені ремонтні роботи.
Замовником виконання робіт визначено КК «Київавтодор».
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