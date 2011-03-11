У Гідропарку відремонтують Венеціанський міст

Венеціанський міст у столичному Гідропарку відремонтують у 2012 році.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержамністрації з посиланням на відповідне розпорядження КМДА.

Цього року буде здійснено розробку проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту Венеціанського мосту, а у 2012 році будуть здійснені ремонтні роботи.

Замовником виконання робіт визначено КК «Київавтодор».