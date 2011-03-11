Заступник міністра: плануємо дати 60 млн. грн. на підтримку ОСББ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України планує цього року спрямувати на підтримку об`єднань співвласників багатоквартирних будинків близько 60 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ.

Заступник міністра відзначив, що минулого року на підтримку ОСББ було спрямовано 122 млн. грн. «Цього року цього рядка немає, є лише пілотні проекти. Ми плануємо за рахунок пілотних проектів десь близько 60 млн. грн. віддати на підтримку ОСББ, на житлові будинки, де вже створили об`єднання співвласників», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в Україні створено близько 12,2 тис. ОСББ, у 2010 році їх кількість збільшилася на 1700 об`єднань. Згідно із загальнодержавною програмою розвитку ЖКГ до кінця цього року в країні має функціонувати 14 тис. 580 ОСББ.