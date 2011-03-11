В уряді заявляють про зростання зовнішньої торгівлі та інвестицій

В українському уряді заявляють про зростання у 2010 році обсягів зовнішньої торгівлі й залучення іноземних інвестицій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства економічного розвиту і торгівлі.

За даними відомства, за підсумками 2010 року, порівняно з 2009 роком, зростання експорту становило 29,6% або 51 млрд 430,5 млн доларів, імпорт зріс на 33,7% або 60 млрд 739,9 млн доларів.

Обсяги експорту товарів до країн СНД порівняно з 2009 роком зросли на 39,1%, до країн ЄС – на 37,5%.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з 2009 роком збільшилася частка чорних металів, енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її перегонки, жирів та олій тваринного або рослинного походження, руд і концентратів залізних, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання.

У прес-службі також стверджують, що збільшення обсягів приросту іноземного капіталу у 2010 році порівняно з 2009 роком відбулося на 4,7 млрд доларів або на 4,9 %, що дозволило збільшити загальну суму прямих іноземних інвестицій в економіку до 44,7 млрд доларів, що на 11,6% більше показника на початок 2010 року.

Майже 78% приросту іноземного капіталу забезпечили країни Європейського Союзу і майже 21% – країни СНД.