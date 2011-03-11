У Севастополі біля причалу горіло судно

У Севастополі пожежні розрахунки Управління МНС загасили пожежу на риболовецькому судні, що стояло біля причалу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МНС у місті Севастополі, найімовірніше, що займання сталося в каюті капітана. Спочатку екіпаж корабля намагався самостійно загасити полум'я за допомогою вогнегасників. Від каюти вогонь перекинувся по внутрішній обшивці на коридор судна, а пізніше піднявся на верхню палубу.

Оскільки корабель знаходився біля причалу, вогонь міг поширитися на сусіднє судно. Моряки зателефонували в МНС, і на місце події прибув бойовий пожежний розрахунок з охорони Інкермана. Їм на допомогу приїхали ще три пожежні машини з Нахімовського і Балаклавського районів міста. Каюти були дуже задимлені. На місці працювали працівники газодимозахисної служби. Займання вдалося ліквідувати майже за годину. Згоріло понад 50 квадратних метрів.

Жертв і потерпілих немає. Причина пожежі і завданої шкоди судну встановлюються.