У київському зоопарку загинули 500 тварин?

В останні дні в зоопарку розгорівся новий скандал. Екологи заявили, що з початку зими в зоопарку загинули або пропали 500 тварин. Про це пише газета «Сегодня».

«Тварини продовжують вмирати в набагато більшій кількості, ніж це було раніше», — заявив директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко, посилаючись на якісь документи із зоопарку (їх, правда, не оприлюднив). У зоопарку це спростували. «З жовтня по лютий загинуло всього 36 тварин унаслідок віку і невиліковних хвороб», — сказали журналістам у зоопарку. Там кажуть, мовляв, на звіринець знову почалася інформаційна атака, замовлена колишніми співробітниками.

До речі, помстою звільнених співробітників називало колишнє керівництво звіринця і торішні смерті тварин. Мовляв, їх труїли. Нагадаємо, після загадкової загибелі єдиного в звіринці слона Боя, раз на місяць, а то й частіше, почали вмирати й інші тварини: верблюдиця Майя, бізон Вія, амурський тигр, шимпанзе, три пінгвіни...

Остаточні висновки експертиз з причин смертей були іншими: отруєннями там і не пахло, а тварини вмирали від старості, кишкової палички і умов утримання. Але в той же час перевірка прокуратури не виявила ніяких порушень у роботі і умовах звіринця. Оскільки в справі крапку так і не поставили, про гучну історію говорити вже перестали. «Кожен у результаті залишився при своїй думці. Розмовами тварин не повернеш», — сказав директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчій.