Міліціонеру дали 5 років за хабар у 300$

У Запоріжжі до п`яти років позбавлення волі засуджений працівник міліції, викритий в отриманні 2,5 тис. грн. хабара.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ в Запорізькій області, відповідну постанову виніс Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя, розглянувши матеріали кримінальної справи стосовно слідчого Запорізького райвідділу міліції, затриманого працівниками СБУ при отриманні від місцевого жителя 2,5 тис. грн. хабара.

"Під час слідства у справі 23-річного міліціонера було встановлено, що він вимагав 2 тисячі 500 гривень у місцевого жителя, який підозрювався в скоєнні крадіжки з приватного будинку. За ці гроші лейтенант міліції обіцяв направити справу до суду за іншою статтею, що передбачає зменшення кримінальної відповідальності", - повідомили в СБУ, зазначивши, що вказані дії міліціонера були кваліфіковані, як скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України, - "Отримання хабара, сполучене із здирництвом".

"Суд призначив зловмиснику покарання у вигляді 5 років позбавлення волі", - повідомили в УСБУ в Запорізькій області.