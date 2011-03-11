Азаров: дорогі співгромадяни, беріть борошно мішками

Роздрібні торгові мережі в Україні будуть забезпечені борошном у необмеженій кількості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я дав таку установку, щоб забезпечувати торгові мережі борошном у необмеженій кількості, підкреслюю – у необмеженій кількості», – сказав він

М.АЗАРОВ зазначив, що в Україні є достатня кількість борошна для того, щоб не допустити споживчого ажіотажу на внутрішньому ринку.

Він запевнив, що немає ніяких підстав робити великі запаси борошна, побоюючись його зникнення з точок продажу.

«Дорогі наші співгромадяни, якщо в когось є потреба брати мішок борошна, якщо вам це треба – будь ласка, беріть, беріть борошно мішками, але, повірте мені, робити цього не треба, воно у вас пропаде. Ми зараз готові забезпечити будь-які потреби наших громадян (у борошні – УНІАН)», – сказав М.АЗАРОВ.