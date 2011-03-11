У Київській області впав легкомоторний літак: четверо загиблих
12:43, 11 березня 2011Суспільство
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У районі Васильківського аеродрому
Сьогодні, о 10 годині, в районі Васильківського аеродрому, що у Київській області, під час проведення навчальних польотів впав легкомоторний літак, що належав ТОВ "Міжнародний авіаційний центр підготовки".
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, внаслідок катастрофи загинули 4 людини.
Причину падіння літака з’ясовують фахівці.
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