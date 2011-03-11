Завтра у Києві - до 8° тепла

На завтра синоптики прогнозують в Україні незначне потепління.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 12 березня буде мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі місцями у північних, а вдень у східних областях невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах країни, крім більшості центральних та південних областей, подекуди ожеледиця. Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, у східній частині 6-10° морозу, у західних, північних областях та на півдні Криму місцями до 2° тепла, вдень 4-9° тепла, на заході, Одещині та Миколаївщині 7-12° тепла; в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий мокрий сніг та дощ, вдень без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла, у столиці температура вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла.