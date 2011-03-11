Кабмін цього року хоче продати не менше п'яти обленерго

Цього року на приватизацію планується виставити дві генеруючих компанії й не менше п'яти обленерго.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами, відповідне рішення про приватизацію енергокомпаній сьогодні розробляється урядом.

О.РЯБЧЕНКО також зазначив, що двома генеруючими компаніями, які будуть виставлені цього року, швидше за все, стануть «Західенерго» і «Дніпроенерго», при цьому першим на продаж, ймовірно, виставлять «Західенерго».

Голова Фонду держмайна також не виключив, що блокуючі пакети енергокомпаній будуть залишені в держвласності, як це сьогодні пропонує Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

На думку голови ФДМУ, перші приватизаційні конкурси з продажу як генеруючих компаній, так і обленерго будуть проведені влітку цього року.

О.РЯБЧЕНКО також зазначив, що на сьогодні ще не завершено процес передачі держпакета акцій «Одесаобленерго» з НАК «ЕКУ» в управління Фонду держмайна, як це було раніше заявлено.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України переніс початок приватизації підприємств енергетики з четвертого кварталу 2010 року на 2011 рік. За словами голови ФДМУ Олександра РЯБЧЕНКА, приватизація генеруючих і розподільних підприємств енергетики проводитиметься протягом двох років, при цьому пріоритетними в продажу генеруючих підприємств залишаються «Дніпроенерго» і «Західенерго».

Раніше ФДМУ не виключав можливості оголошення першого конкурсу з продажу акцій теплових генеруючих компаній або контрольних пакетів обленерго в четвертому кварталі 2010 року.

Довідка УНІАН. На сьогоднішній день в управлінні НАК «Енергетична компанія України» знаходяться контрольні пакети чотирьох генеруючих компаній – «Донбас-», «Захід-», «Центр-» і «Дніпроенерго».