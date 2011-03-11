Експерти чекають сплеску рейдерства в боротьбі за землю

З приходом нової влади рейдерських захоплень стало не менше, але вони пішли у тінь.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, таку думку висловили експерти під час опитування інституту щодо того, як змінилася специфіка корпоративних конфліктів, зокрема рейдерських захоплень, в Україні за останній рік, які сфери української економіки в 2011 році будуть найпривабливішими для рейдерів, а також про те, як сьогодні найефективніше захистити підприємство від захоплення.

Голова парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віктор ШВЕЦЬ вважає, що кількість рейдерських захоплень в Україні за останній рік істотно не зменшилася, проте тепер вони не мають такого публічного розголосу, як раніше. Народний депутат також зазначив, що в Україні ухвалена необхідна законодавча база для ефективної боротьби з рейдерством, проте така боротьба не ведеться через відсутність в нашій країні незалежної судової влади. «Відсутність незалежної судової влади в Україні є однією з головних проблем не тільки для боротьби з рейдерством, але і для боротьби з корупцією», - сказав В.ШВЕЦЬ.

Директор Антирейдерського союзу підприємців України Андрій СЕМИДІДЬКО також вважає, що корпоративні конфлікти, зокрема рейдерські атаки, на даний момент переходять в непублічну площину. «Захоплення підприємств здійснюються з використанням прокуратури і правоохоронних органів», – заявив він.

За словами експерта, проти власника підприємства, як правило, порушується кримінальна справа, після чого власника викликають до правоохоронних органів, де пропонують закрити кримінальну справу в обмін на передачу корпоративних прав на підприємство на користь конкретного замовника.

А.СЕМИДІДЬКО також звернув увагу на те, що у зв'язку з можливою відміною мораторію на продаж землі слід очікувати сплеску рейдерських атак у сільськогосподарському секторі економіки. «Вістря корпоративних захоплень і отримання контролю над підприємствами все ж таки слід очікувати вже в аграрній сфері. Це буде тренд найближчих двох років», - вважає він.

На думку експерта, найефективнішим способом захисту активів на даний момент є продаж або передача як застави акцій підприємства на певних (прихованих) умовах дружньому банку або інвестиційному фонду. При цьому бажано, щоб дружня фінансова установа мала іноземний капітал. «Напад на власність іноземного інвестора звучить грубіше і тягне за собою звернення до Президента, додачу публічності на міжнародній арені; це удар по іміджу нападаючої сторони», - сказав А.СЕМИДІДЬКО.

Голова правління громадської організації «Антирейдерський рух» Юрій КРАВЕЦЬ заявив, що з приходом нової влади змінилися форми рейдерських атак. «До того, як Віктора ЯНУКОВИЧА обрали Президентом, використовувалася наступна тактика: 99% великих і середніх захоплень здійснювалися через рішення судів. Після президентських виборів переділ власності йде за тим принципом, як це відбувалося із «Сьомим кілометром» (ТОВ «Промтоварний ринок» - один з найбільших промислових ринків в Україні): протягом 10 хвилин пояснили людям що і як, і підприємство було відібране. Сьогодні йде тиск через правоохоронні органи. Немає судового беззаконня – є беззаконня правоохоронне. Правоохоронці стали виконувати функцію рекету для тиску на власників», - заявив Ю.КРАВЕЦЬ. При цьому він зазначив, що методи боротьби з рейдерами не змінилися: «Це ті ж суди, ті ж скарги, ті ж PR-технології».

Директор ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Сатурн» Володимир ЧМІЛЬ вважає, що виграти корпоративний конфлікт можна, тільки у разі оприлюднення спроби рейдерського захоплення. «Якщо все ж таки виграти у них інформаційну війну в ЗМІ, тоді у них можна виграти. Проте практично неможливо виграти, якщо вести «підкилимову» боротьбу, враховуючи, що у цих справах, як правило, задіяні державні структури, судові інстанції. Не буває рейдерства без участі або МВС, або прокуратури, або судів. А боротися з державною машиною дуже складно», - сказав В.ЧМІЛЬ.

В Інституті Горшеніна також повідомляють, що у вівторок, 15 березня, об 11.00 в інституті відбудеться круглий стіл на тему: "Корпоративні конфлікти в Україні".