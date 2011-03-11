У Києві міліціонер стріляв у хуліганів

У Києві співробітник міліції був вимушений застосувати травматичну зброю проти хулігана.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУ МВС України в м. Києві, інцидент стався вчора вранці на Харківському житловому масиві біля торговельного центру «Сільпо».

Як розповіли у міліцейському главку, працівник Солом’янського райуправління міліції перебував у торговельному центрі та почув нецензурну лайку з боку двох молодиків на адресу охоронців магазину. Працівник міліції підійшов до них, відрекомендувався, пред’явивши посвідчення, і попросив припинити протиправні дії. На що почув у відповідь «бійся виходити з магазину, оскільки не матимеш на чому носити фуражку». Зробивши покупки, міліціонер вийшов на вулицю. Втім там його вже чекали двоє вказаних молодиків. Один з них ударив міліціонера в груди, а інший почав наступати, тримаючи в руках так звану «розочку» (пляшку з відбитим горлом). Міліціонер дістав травматичний пістолет, попередив, що застосує його, але це не зупинило молодика. Внаслідок чого правоохоронець був змушений зробити постріл. Після цього, як зазначили в главку, він заскочив до магазину та попросив співробітників натиснути так звану тривожну кнопку – викликати міліцію. У той же час обидва молодики побігли слідом за міліціонером і почали його бити. Наряд міліції прибув швидко, обох нападників затримано. Одного з них наразі госпіталізовано з непроникаючим кульовим пораненням черевної порожнини.

Вирішується питання щодо порушення проти обох молодиків кримінальної справи.