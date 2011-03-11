Укртелеком продали (доповнена)

Фонд державного майна України (ФДМУ) сьогодні, 11 березня, підписав з ТОВ «ЄСУ», дочірньою компанією австрійського концерну ЕPIC, договір купівлі-продажу 92,79% державного пакета акцій ТОВ «Укртелеком», передає кореспондент УНІАН.

Реалізаційна ціна 92,79% держпакета акцій компанії становила 10 млрд. 575,1 млн. грн., що лише на 75 млн. грн. більше від його стартової ціни.

Договір підписали голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО, а також уповноважена особа ТОВ «ЄСУ» Вольфганг ХЕРІТШ.

За інформацією ФДМУ, покупець вже вніс як гарантійний внесок за держпакет акцій «Укртелекому» 1 млрд. грн.

За словами О.РЯБЧЕНКА, відповідно до чинного законодавства покупець впродовж 30-денного терміну з моменту підписання і нотаріального засвідчення договору купівлі-продажу повинен перерахувати першу частину з 9 млрд. 575,1 млн. грн., що залишилися, і впродовж ще 30 днів - другу частину.

Він також зазначив, що концерн EPIC планує дати окрему прес-конференцію, на якій повідомить про свої плани щодо розвитку компанії.

В цілому, за словами голови ФДМУ, при розробці інвестзобов`язань були враховані побажання усіх зацікавлених сторін, а також положення колективного договору підприємства на 2006-2011 роки. Зокрема, інвестзобов`язаннями передбачається фінансування в повному обсязі зобов`язань і пільг, передбачених колективним договором на 2006-2011 роки, збереження облікової чисельності працівників впродовж шести місяців від дати підписання договору купівлі-продажу тощо.

О.РЯБЧЕНКО також повідомив, що інвестзобов`язаннями передбачається фінансування інвестором створення окремої від приватизованого підприємства системи державного спецзв`язку, а також, поки дана система не буде створена, забезпечення її функціонування у складі «Укртелекому».

За оцінкою голови ФДМУ, витрати на створення окремої системи спецзв`язку і забезпечення її функціонування становитимуть для інвестора приблизно 200 млн. дол.

На сьогодні заборгованість «Укртелекому» за узятим раніше синдикованим кредитом становить 160 млн. дол. Його кредиторська заборгованість станом на сьогодні становить 3 млрд. 700 млн. грн., повідомив О.РЯБЧЕНКО. Обов`язки з виплати даних кредитів після підписання договору купівлі-продажу переходять до нових власників «Укртелекому».

Кажучи про те, наскільки успішною була приватизація «Укртелекому», О.РЯБЧЕНКО зазначив, що якби даний продаж відбувся через рік, то «ми б продали його дешевше».

За словами голови ФДМУ, «наша позиція була проста: ми хотіли, щоб приватизація «Укртелекому» була завершена».

Нагадаємо, згідно з вимогами законодавства, ФДМУ звернувся до ТОВ «ЄСУ», як єдиного учасника конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком», з пропозицією придбати цей пакет саме за таку ціну.

Голова Фонду державного майна О.РЯБЧЕНКО 21 грудня 2010 року заявив, що на конкурс з продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком» надійшла всього одна заявка – від компанії «ЕСУ» (ESU), що є дочерним підприємством австрійського концерну EPIC.

Голова ФДМУ також повідомив, що оскільки в цьому конкурсі бере участь тільки одна компанія, буде проведена незалежна оцінка запропонованого до продажу пакета акцій телекомунікаційного підприємства.

За підсумками оцінки, вартість 92,79% акцій ВАТ «Укртелекому» становила 10 млрд. 575,1 млн. грн. Експертна оцінка перевищила стартову ціну акцій ВАТ «Укртелеком» лише на 75 млн. грн.

Керівник партнера компанії EPIC Петер ГОЛДШАЙДЄР (Peter Goldscheider) раніше заявив, що його концерн не діє на користь представників великого українського капіталу. Він також зазначив, що інвестор готовий піти на серйозні інвестиції в розвиток компанії для того, щоб провести повномасштабну реструктуризацію діяльності оператора. При цьому він повідомив, що основною метою компанії як фінансового інвестора є реструктуризація компанії для подальшого перепродажу.

На думку ряду українських експертів, «Укртелеком» може бути перепроданий через кілька років після його приватизації за ціною в кілька разів вищою від його приватизаційної ціни.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку України. Кількість абонентів місцевого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету, мобільного зв`язку (під ТМ Utel) та ін.

Чистий збиток компанії "Укртелеком" у 2010 році становив 258,8 млн. грн. проти 461,5 млн. грн. у 2009 році.