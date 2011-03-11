Азаров попередив заправки, щоб з ним не гралися

Уряд вивчає можливість введення процедури закриття заправок постачальників нафтопродуктів у разі завищення ними цін на бензин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на прес-конференції в Києві.

Він зазначив, що такий механізм діє в США.

«У США, до речі, діє закон, за яким антимонопольні органи в разі перевищення ціни (на бензин – УНІАН) мають право закрити заправки, – опечатати їх. Ось ми думаємо, чи не варто нам удатися до такого американського ринкового механізму», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що заправок в Україні на сьогоднішній день більш ніж достатньо.

«У нас більш ніж достатньо заправок, і якщо хтось почне гратися - ось такий жорсткий захід застосувати. По-іншому виходити (із ситуації – УНІАН) не можна», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що 60% пального в Україні - імпортного виробництва, яке поставляють переважно три компанії. І є підстави вважати, що підвищення ціни на бензин відбувається за взаємною згодою цих компаній.

«Зараз уряд веде антимонопольне розслідування, тому що дуже дивно, що три компанії якось одночасно піднімають ціни і виходять за рамки того коридору, який встановлюється. Дуже дивно», - сказав прем`єр.

При цьому він підкреслив, що нафтопродукти, вироблювані в Україні, завжди майже на 50 коп. дешевші, ніж нафтопродукти, які реалізують ці три компанії.

М.АЗАРОВ зазначив, що рішучі заходи з недопущення необгрунтованого підвищення ціни на бензин будуть вжиті після того, як у країні будуть зроблені достатні запаси нафтопродуктів.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня цього року АМКУ почав розслідування діяльності цінових лідерів ринку на предмет дотримання вимог конкурентного законодавства під час ціноутворення на пальне.

Як з`ясував комітет, нафтотрейдери без економічного обгрунтування підвищили вартість пального й неодноразово виходили за межі рекомендованої ціни, розрахованої експертно-аналітичною групою з питань функціонування ринку нафти й нафтопродуктів.

Відповідачами у справі виступають ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна», ПП «ОККО-нафтопродукт», ТОВ «Континент Нафто Трейд», ТОВ «Альянс Холдинг» і СП ТОВ «Кершер».

Комітет розраховує завершити розслідування щодо основних гравців ринку нафтопродуктів за фактом різкого підвищення цін на бензин вже наступного тижня.