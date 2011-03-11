Студентка-медик викинула свою дитину з п'ятого поверху

У Запоріжжі студентка медучилища вбила свою новонароджену дитину, викинувши її через вікно квартири на п`ятому поверсі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, труп новонародженої дитини в поліетиленовому пакеті під вікнами багатоповерхівки було виявлено 9 березня в Комунарському районі Запоріжжя медиками "Швидкої", які прибули на виклик до цього будинку й випадково помітили "згорток". Після чого звернулися до міліції, яка порушила кримінальну справу за ст.117 КК України, - "Умисне вбивство матір`ю своєї новонародженої дитини".

"В результаті оперативно-розшукових заходів на сьогоднішній день встановлена особа підозрюваною в скоєнні цього злочину, якою виявилася 19-річна студентка 4-го курсу Запорізького медичного училища, яка приховувала свою вагітність і за декілька днів до пологів переїхала з гуртожитку медучилища до орендованого житла, де самостійно народила дитину. Потім загорнула її в поліетиленовий пакет і викинула з вікна кімнати, розташованої на п`ятому поверсі житлового будинку", - повідомили в прокуратурі.

За даними судово-медичного розтину трупа немовляти, його смерть настала від травми голови й тулуба з пошкодженням легенів і серця.

"Зараз 19-річна студентка-медик, проти якої порушено кримінальну справу, перебуває в лікувальній установі, де їй надається медична допомога у зв`язку з післяпологовими ускладненнями. Після одужання буде ухвалено рішення про обрання для неї запобіжного заходу", - повідомили в прес-службі прокуратури Запорізької області.