Медведько вважає указ щодо внутрішніх військ незаконним

Перший заступник генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКО вважає незаконним указ Президента про перепідпорядкування внутрішніх військ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МЕДВЕДЬКО заявив сьогодні на позачерговому засіданні уряду, відповідаючи на прохання прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА висловити свою думку про законність відповідного указу глави держави.

«Згідно з чинним законодавством, Генеральна прокуратура не здійснює нагляд за законністю указів Президента. Але, як юрист, юрист з багаторічним досвідом, можу сказати, що цей указ суперечить і Конституції України, і закону про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

Перший заступник генпрокурора нагадав, що, відповідно до статті 6 Конституції України, внутрішні війська підпорядковані міністру внутрішніх справ. «Тому я, як юрист, вважаю, що цей указ є незаконним», - пояснив О.МЕДВЕДЬКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 травня, Президент України В.ЮЩЕНКО своїм Указом вивів внутрішні війська з підпорядкування міністра внутрішніх справ України і визначив, що внутрішні війська є підпорядковані Президенту України.