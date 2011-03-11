Держакти на землю хочуть зробити платними

Державне агентство земельних ресурсів України підготувало зміни до порядку фінансування безкоштовного оформлення й видачі державних актів на право власності на землю, згідно з яким планується безкоштовно видавати держакти лише соціально незахищеним верствам населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції заступник голови Держземагентства Микола КАЛЮЖНИЙ.

За його словами, на сьогодні постанова №844 «Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України» від 5 серпня 2009 року все ще діє.

На запитання УНІАН, чи передбачено цього року якісь кошти на безкоштовне оформлення й видачу держактів, М.КАЛЮЖНИЙ відповів: «Десь 40 млн. грн. у нас лежать на рахунках інститутів землеустрою, і ми приймаємо заявки на роботи з безкоштовної видачі державних актів. Але ми вноситимемо зміни до порядку фінансування, щоб не всі мали можливість безкоштовно отримати державні акти, а лише соціально незахищені верстви населення».

Як повідомляв УНІАН, водночас експерти заявляють про припинення безкоштовного оформлення й видачі держактів на землю. Зокрема, адвокат юрфірми «Хасін і Дроздовський» Ігор ХАСІН зазначив, що де-юре ця постанова діє, на практиці ж вона не працює у зв`язку з відсутністю фінансування, яке нічим не мотивовано.

Разом із тим, у територіальних управліннях земельних ресурсів громадянам, які хочуть оформити держакт, пропонують підписати договір із ліцензованими організаціями із землеустрою, зокрема з державними, на платне надання таких послуг.

За словами юриста, при оформленні держакту на право власності на землю досі вимагають проект землеустрою, хоча за законодавством необхідно надати лише технічну документацію.

«Декілька тисяч гривень, залежно від місця, потрібно заплатити за проект землеустрою навіть невеликої ділянки. Наприклад, за розробку проекту землеустрою ділянки в 3 сотки ви повинні заплатити 2,5-5 тис. грн.», – зазначив І.ХАСІН.