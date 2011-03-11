Лауреати Шевченківської премії добиваються зустрічі з Януковичем

Лауреати Національної премії ім. Тараса Шевченка просять Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА зустрітися з ними з нагоди 50-річчя заснування найвищої мистецької нагороди – Шевченківської премії.

Про це йдеться у листі, який сьогодні занесено до президентської канцелярії.

«Ми, українські письменники, художники, композитори, діячі театрального та оперного мистецтва – лауреати Національної премії імені Т. Г. Шевченка, нині сущі в Україні, просимо Вас зустрітися з нами з нагоди 50-річчя заснування найвищої мистецької нагороди – Шевченківської премії”, - говориться в листі.

Лауреати Шевченківської премії впевнені, що цей ювілей – це добра нагода для обговорення нагальних питань. “Ми переконані, що в цей ювілейний час Вам, Вікторе Федоровичу, є що нам сказати, як і нам є чим поділитися з Вами. Ми вперше звертаємося до Вас, пане Президенте, з таким проханням і твердо віримо, що Ви поставитеся до цього з розумінням. Тож чекаємо визначеного Вами дня зустрічі», – зазначається в листі.

Зустріч з главою держави ініціюють лауреати Національної премії ім. Тараса Шевченка, зокрема, Герої України: Левко ЛУК’ЯНЕНКО, Іван ДРАЧ, Ніна МАТВІЄНКО, Дмитро ПАВЛИЧКО, Марія СТЕФ’ЮК, Роман ІВАНИЧУК, Юрій МУШКЕТИК, В’ячеслав БРЮХОВЕЦЬКИЙ. Письменники: Володимир БАЗИЛЕВСЬКИЙ, Іван БІЛИК, Василь ГЕРАСИМ’ЮК, Любов ГОЛОТА, Григорій ГУСЕЙНОВ, Анатолій ДІМАРОВ, Віталій ДОНЧИК, Микола ЖУЛИНСЬКИЙ, Василь ЗАХАРЧЕНКО, Дмитро ІВАНОВ, Ігор КАЛИНЕЦЬ, Анатолій КИЧИНСЬКИЙ, Дмитро КРЕМІНЬ, Роман ЛУБКІВСЬКИЙ, Олесь ЛУПІЙ, Марія МАТІОС, Павло МОВЧАН, Володимир МОРИНЕЦЬ, Михайло НАЄНКО, Галина ПАГУТЯК, Петро ПЕРЕБИЙНІС, Степан ПУШИК, Степан САПЕЛЯК, Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ, Василь СЛАПЧУК, Леонід ТАЛАЛАЙ, Роман ТУРКОНЯК, Тарас ФЕДЮК, Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ. Художники: Анатолій ГАЙДАМАКА, Феодосій ГУМЕНЮК, Олександр ІВАХНЕНКО, Василь ЛОПАТА, Іван МАРЧУК, Микола СТОРОЖЕНКО, Валерій ФРАНЧУК, Андрій ЧЕБИКІН, Володимир ЧЕПЕЛИК, Сергій ЯКУТОВИЧ. Діячі музичного мистецтва: Анатолій АВДІЄВСЬКИЙ, Анатолій МОКРЕНКО, Мирослав СКОРИК, Євген СТАНКОВИЧ, а також актори: Богдан БЕНЮК, Лариса КАДИРОВА, Наталка СУМСЬКА, Анатолій ХОСТІКОЄВ.