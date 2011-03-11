Як козаки шляхом шахрайства отримали 350 тис. грн

Прокуратура Криму направила до суду кримінальну справу за обвинуваченням трьох представників козацької громади в отриманні шахрайським шляхом 350 тисяч гривень від 30 осіб за допомогу у виділенні землі в Сімферопольському районі півострова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримської прокуратури, козакам пред`явлено звинувачення у шахрайстві, скоєному організованою групою (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

«Майже 350 тисяч гривень зібрали з серпня 2007 року по жовтень 2010 року з трьох десятків громадян, яким за 700-2000 доларів пропонували землю. При цьому, до земельних ділянок члени організованої злочинної групи не мали жодного відношення», - йдеться у прес-релізі прокуратури.

Однак назву козацької громади наглядове відомство не повідомило.