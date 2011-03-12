Севастополь отримав 6,5 млн. грн., виділені Росією

До бюджету міста Севастополя «повернулися» 6,5 млн. грн., передбачені за лінією участі РФ у соціально-економічному розвитку міста, що надходили в місто перший раз напередодні 2011 року, як останній за 2010 рік транш, але які так і не були освоєні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат міськради, член постійної комісії міськради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного, інвестиційного розвитку міста та регуляторної політики Сергій ШЕСТОВ повідомив у прямому ефірі місцевого телеканалу «Севастополь».

«Ці гроші були зараховані до міської казни в самому кінці грудня, але через неможливість їх миттєвого освоєння до 31 грудня, буквально перед Новим роком, вони були повернені до державного бюджету. І ось сьогодні ми ці гроші знову отримали. Це 6 мільйонів 534 тисячі гривень», - сказав С.ШЕСТОВ.

За словами депутата, ці кошти підуть на соціально значущі об`єкти: газифікацію селища Кача, на котельну в Качі, на облаштування полігону твердих побутових відходів у Первомайській балці, на резервне електропостачання міськлікарні №1, на школу в бухті Козачій (у мікрорайоні «Бухта Козача» проживають сім`ї військовослужбовців частини морської піхоти ЧФ РФ - УНІАН) і на завершення розробки детального плану забудови території бухти Козачої.

Відповідно до міжурядової угоди про участь РФ у соціально-економічному розвитку Севастополя та інших місць базування ЧФ РФ на території України, в 2010 році до бюджету Севастополя повинні були надійти від Росії 38,3 млн. грн. Передбачається, що в 2011 році за цією лінією місто отримає 41 млн. 242 тис. грн.